İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2023 Salı / 3 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7995
  • EURO
    20,4597
  • ALTIN
    1170.9
  • BIST100
    5366.52
Spor

Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, Club Brugge'da forma giyen Cyle Larin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

24 Ocak 2023 Salı 22:58 - Güncelleme:
Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Real Valladolid, Club Brugge forması giyen Cyle Larin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cyle Larin artık Real Valladolid'in oyuncusu. Yeni evine hoş geldin." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan ayrılarak sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'e imza atan Cyle Larin, bu sezon 1 gol attı.

Siyah-beyazlı takımla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Larin, Club Brugge'le Belçika Süper Kupa'yı kazanmıştı.

CYLE LARIN'İN CLUB BRUGGE KARNESİ

Cyle Larin, bu sezon Club Brugge ile şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 364 dakika süre alan 27 yaşındaki Kanadalı oyuncu, 1 golle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.