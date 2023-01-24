Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Real Valladolid, Club Brugge forması giyen Cyle Larin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cyle Larin artık Real Valladolid'in oyuncusu. Yeni evine hoş geldin." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan ayrılarak sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'e imza atan Cyle Larin, bu sezon 1 gol attı.

Siyah-beyazlı takımla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Larin, Club Brugge'le Belçika Süper Kupa'yı kazanmıştı.

CYLE LARIN'İN CLUB BRUGGE KARNESİ

Cyle Larin, bu sezon Club Brugge ile şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 364 dakika süre alan 27 yaşındaki Kanadalı oyuncu, 1 golle skora etki etti.