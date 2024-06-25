2024 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu maçları tamamladı.

FRANSA LİDERLİĞİ BIRAKTI

Fransa, grubun son haftasında Polonya ile 1-1 berabere kalarak, liderliği Avusturya'ya kaptırdı.

Kylian Mbappe, 56. dakikada takımının kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek, Fransızları öne geçirdi.

Polonya ise Lewandowski'nin 79. dakikadaki penaltı golüyle cevap verdi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Polonya, 1 puanla turnuvaya veda etti. Fransa ise 5 puanla grubu ikinci tamamladı.

AVUSTURYA ÖLÜM GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

EURO 2024 D Grubu son maçında Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya, Ronald Koeman'ın yönetimindeki Hollanda'yı 3-2 yendi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Avusturya'nın gollerini 6. dakikada Donyell Malen kendi ağlarına, 59. dakikada Stevan de Vrij kendi ağlarına ve 80. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.

Hollanda'nın gollerini ise 47. dakikada Cody Gakpo ve 75. dakikada Memphis Depay kaydetti.

Bu sonucun ardından Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalması sonrarı grubunu lider tamamlayan Avusturya, son 16 turunda A Milli Takımımız'ın da yer aldığı F Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek.

4 puanda kalan Hollanda ise grubunu üçüncü sırada tamamladı ancak en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantiledi ve gruptan çıktı.

A Milli Takımımız, Çekya karşısında alacağı beraberlik veya galibiyet halinde grubunu ikinci sırada tamamlayacak ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşmiş olacak.

PUAN DURUMU

1: Avusturya - 6p

2: Fransa - 5p

3: Hollanda - 4p

4: Polonya - 1p