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Spor

D-Rose, Los Angeles Lakers'ın radarında

Los Angeles Lakers, Chicago Bulls ve Boston Celtics takımlarının serbest oyuncu Derrick Rose için yeşil ışık yaktı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
D-Rose, Los Angeles Lakers'ın radarında
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Los Angeles Lakers, Chicago Bulls ve Boston Celtics takımlarının serbest oyuncu Derrick Rose için potansiyel hedef noktaları arasında olduğu bildirildi.

Rose, New York Knicks'in 2023-24 sezonu için kendisi üzerinde takım opsiyonunu kullanmamayı tercih etmesi sonrası, serbest oyuncu piyasasını test etmeye hazırlanıyor.

Newsday Sports'tan Steve Popper'a göre Lakers, Bulls, Suns veya Celtics, Rose'un ligdeki yeni takımı olabilir:

"Rose için point guard rotasyonunda süre verebilecek, Lakers, Suns, Celtics ve hatta memleketi Bulls gibi takımlar var."

Suns ekibi sezon boyunca Rose ile ilgilenmiş, ancak Rose Knicks'te kalmak istediğini açıkça belirtmişti.

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