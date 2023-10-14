Daçka evinde galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-80 mağlup etti.
Bu sonuçla Darüşşafaka Lassa, ligde 2. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş
Darüşşafaka Lassa: Allman 13, Withers 9, Rıdvan Öncel 7, Timma 3, McCormack 17, Can Korkmaz 10, Berk Demir 1, Canberk Kuş 6, Jones 16, Muhsin Yaşar 2
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 24, Perez 5, Upson 9, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 8, Ray 21, Leon Harun Apaydın 2, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar, Ata Kahraman 5
1. Periyot: 21-11
Devre: 39-40
3. Periyot: 64-68
Beş faulle çıkanlar: 38.56 Reed, 39.48 Erdi Gülaslan (Onvo Büyükçekmece Basketbol)