Daha ayrılalı 1 hafta bile olmadı! Thiago Motta sürprizi

Thiago Motta, hücum futbolunu savunan bir teknik adam olarak Torino'ya gelse de, Juventus'taki süreci beklendiği gibi gitmedi. Ancak Bologna'da sergilediği oyun anlayışı, Atalanta için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

Gasperini'nin 2026'ya kadar sözleşmesi bulunsa da, tecrübeli teknik adam ayrılığın beklenenden daha erken gerçekleşebileceğini sinyallerini vermişti.

Gasperini, Şubat ayında yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra artık fazla zamanım kalmadığını hissediyorum" diyerek, geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırmıştı. Atalanta yönetimi, bu ihtimali göz önünde bulundurarak Motta ile yeni bir döneme başlama planları yapıyor.