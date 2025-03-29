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Spor

Daha ayrılalı 1 hafta bile olmadı! Thiago Motta sürprizi

italya Serie A takımı Juventus'tan ayrıldıktan sadece beş gün sonra, Thiago Motta için yeni bir ihtimal doğdu. Tuttosport'un haberine göre Atalanta, Gian Piero Gasperini'nin yerine geçecek ideal aday olarak genç teknik direktör Motta'yı görüyor.

Dış Basın29 Mart 2025 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Daha ayrılalı 1 hafta bile olmadı! Thiago Motta sürprizi
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Thiago Motta, hücum futbolunu savunan bir teknik adam olarak Torino'ya gelse de, Juventus'taki süreci beklendiği gibi gitmedi. Ancak Bologna'da sergilediği oyun anlayışı, Atalanta için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

Gasperini'nin 2026'ya kadar sözleşmesi bulunsa da, tecrübeli teknik adam ayrılığın beklenenden daha erken gerçekleşebileceğini sinyallerini vermişti.

Gasperini, Şubat ayında yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra artık fazla zamanım kalmadığını hissediyorum" diyerek, geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırmıştı. Atalanta yönetimi, bu ihtimali göz önünde bulundurarak Motta ile yeni bir döneme başlama planları yapıyor.

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