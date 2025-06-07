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Spor

Daha fazla oynama sözü verdiler! Dünya devi, Arda Güler'e talip oldu

Arda Güler için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Paris Saint-Germain'de Stratejik Danışman olarak görev yapan Luis Campos'un Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler ile görüştüğü ileri sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
Daha fazla oynama sözü verdiler! Dünya devi, Arda Güler'e talip oldu
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A Milli Takım ile Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak hazırlık maçlarına hazırlanan Arda Güler, ardından Real Madrid ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Carlo Ancelotti'nin yerine göreve gelen İspanyol teknik adam Xabi Alonso, genç oyuncuya bu turnuvada ilk 11'de şans vermek istiyor ve yeteneklerini ortaya çıkaracağına inanıyor.

İspanyol basınının her fırsatta, Alonso'nun en çok beğendiği oyuncular arasında gösterdiği Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

LUIS CAMPOS, ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

İspanyol basınında yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain'de Stratejik Danışman olarak görev yapan Luis Campos, Arda Güler ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede genç yıldıza Real Madrid'dekinden daha büyük bir rol vaadedildi. Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki oyuncuya İspanyol devindekinden daha fazla sorumluluk ve süre vermeyi garanti etti.

REAL MADRİD BIRAKMAK İSTEMİYOR

Ancak Real Madrid, Xabi Alonso'nun raporu doğrultusunda ne olursa olsun Endrick, Fran Garcia ve Arda Güler'i bırakmama kararı aldı.

Öte yandan Arda Güler'in, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda göstereceği performans, gelecek sezon takımda nasıl bir rol alacağında da önemli bir rol oynayacak.

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