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Spor

Daha gelmeden kriz çıkardı! Beşiktaş'ta kaos

Mircea Lucescu'nun siyah-beyazlı kulüpteki geleceği bu hafta sonunda netleşecek. 74 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının sağlık durumu nedeniyle 'uzun vadeli' plan yapılamaması sonrasında bazı yöneticilerin görüşü de negatife döndü! Son kararı ise başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

15 Şubat 2020 Cumartesi10:27 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:27

Beşiktaş yönetiminin kulübün futbol aklı olarak göreve getirmek için temaslarda bulunduğu Mircea Lucescu'nun durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

Altyapıda uygulanacak sistemden gelecek planlamasına kadar hemen her konuda yönetime de danışmanlık yapması düşünülen Rumen teknik adam için yönetim kurulunda da fikir değişikliği yaşanıyor.

Luce'ye olumlu bakan isimler her geçen gün azalıyor. Hafta başında İstanbul'a gelmesi beklenen ancak sağlık sorunları nedeniyle gelişini erteleyen 74 yaşındaki teknik adam ile uzun vadeli bir plan yapılamayacağını savunan yöneticiler, Luce'nin gelişine de olumsuz bakıyor.

Başkan Çebi, önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a beklediği Lucescu ile görüşüp son kararını da verecek.

(Sabah)

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