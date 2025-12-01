İSTANBUL 13°C / 8°C
  Daha ilk düdük gelmeden! Derbi öncesi tansiyon yükseldi
Spor

Daha ilk düdük gelmeden! Derbi öncesi tansiyon yükseldi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi mücadelesi öncesi tansiyon yükseldi. Isınmak için sahada bulunan iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.

1 Aralık 2025 Pazartesi 19:46
Daha ilk düdük gelmeden! Derbi öncesi tansiyon yükseldi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbinin başlamasına dakikalar kala Chobani Stadyumu'nda saha içerisinde ortalık karıştı.

Maç öncesi rutin ısınma için sahada bulunan iki takım futbolcuları gerginlik yaşadı. Tansiyonun oldukça yükseldiği anlarda orta saha üzerinde oluşan kalabalığa stattaki güvenlik güçleri müdahale etti. Akabinde Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolcular ısınmaya devam etmek için kendi bölgelerine hareket etti.

