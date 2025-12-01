Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbinin başlamasına dakikalar kala Chobani Stadyumu'nda saha içerisinde ortalık karıştı.

Maç öncesi rutin ısınma için sahada bulunan iki takım futbolcuları gerginlik yaşadı. Tansiyonun oldukça yükseldiği anlarda orta saha üzerinde oluşan kalabalığa stattaki güvenlik güçleri müdahale etti. Akabinde Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolcular ısınmaya devam etmek için kendi bölgelerine hareket etti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER