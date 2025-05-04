Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takıma katılan Ahmed Kutucu hayal kırıklığı yaşattı. Şimdiye kadar istediği süreleri alamayan milli futbolcu, oyuna daha çok sonradan girdi. Bu sürelerde ise bekleneni bir türlü veremedi ve tartışmalara neden oldu.

DEVRE ARASINDA BÜYÜK UMUTLARLA TRANSFER OLMUŞTU

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla göz dolduran Ahmed Kutucu için Süper Lig devleri devreye girmişti. 25 yaşındaki oyuncu sadece ligimizden değil Avrupa'dan da teklifler almıştı. Ancak golcü futbolcu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Yaklaşık 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Ahmed için taraftarlar da şimdiye kadar pek memnun değil. Yıldız oyuncunun gelecek sezon daha iyi performans göstereceğine dair umutlar ise hala taze.

EYÜPSPOR YERİNİ DOLDURAMADI

Ahmed Kutucu'nun transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a gidişi Eyüpspor'da krize neden oldu. İstanbul ekibi Ahmed Kutucu'nun da gitmesiyle ligde düşüşe geçti. O mevki için kimsenin transfer edilmemesi de takımda krize neden oldu.

15 MAÇA ÇIKTI

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan Ahmed Kutucu, bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 2 gol attı asist katkısı yapamadı.