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Spor

Daha imzası kurumadan ayrılık! Güle güle Levent Mercan

Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk transferi olan Levent Mercan, Jose Mourinho'nun gözüne girmedi. 23 yaşındaki sol bek, sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. İşte Levent Mercan transferinin detayları...

25 Ağustos 2024 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Daha imzası kurumadan ayrılık! Güle güle Levent Mercan
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Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde ayrılacak isimlerden netleşti. Sezonun ilk transferi olan Levent Mercan, beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, genç sol bekin biletini kesti.

LEVENT MERCAN'DAN ERKEN VEDA

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, yeni transfer Levent Mercan için olumsuz rapor verdi. Sezon başında 2 milyon euro karşılığında sarı lacivertilere imza atan 23 yaşındaki sol bek, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig'den birçok ekip, Levent Mercan'ı kiralamaya sıcak bakıyor.

FERDİ'NİN ALTERNATİFİ OLAMADI

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe, sol bek için alternatif isimleri araştırmaya başladı. Sarı lacivertli ekip, sol bek ikilisini Jayden Oosterwolde ve yeni transfer ile sürdürmek istiyor.

Star Gazetesi

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