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Spor

Daha imzası kurumadan Caner Erkin krizi! Büyük pişmanlık

Milli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdıktan sonra Başakşehir ile anlaşmıştı. Tecrübeli futbolcu takıma katıldığı günden bu yana sadece 1 kez forma şansız buldu. Yedek kulübesine hapsolan Caner Erkin'in forma giymek istediği ancak şans bulamadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Mart 2023 Salı 07:57 - Güncelleme:
Daha imzası kurumadan Caner Erkin krizi! Büyük pişmanlık
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Türk futbolunun yetiştirdiği önemli oyuncularından Caner Erkin kariyerinin son günlerini Başakşehir'de sürdürüyor. Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Başakşehir'e imza atmıştı. Ancak İstanbul ekibinde Caner Erkin bir türlü forma şansı bulamadı. Milli yıldızın mutsuz olduğu öğrenildi.

CANER ERKİN KRİZİ

34 yaşındaki futbolcu ilk kez 2 ay önce oynanan ve 2-0'lık skorla kazanılan Konyaspor maçında kadroya alınmıştı. Bir sonraki hafta oynanan ve 1-0'lık skorla kaybedilen Kayserispor deplasmanında 86'ıncı dakikada oyuna giren Caner Erkin bir daha Başakşehir formasının yüzünü göremedi. Yıldız futbolcu daha sonraki haftalarda oynanan Alanyaspor, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarında yedek kulübesinde oturdu ve hiç süre almadı. Forma şansı bulmak isteyen Caner Erkin'in Başakşehir'e transferinden dolayı pişmanlık yaşadığı belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Fatih Karagümrük'te başlayan Caner Erkin kırmızı-siyahlı ekipte 12 maça çıktı. Gol atma başarısı gösteremeyen 34 yaşındaki sol bek 6 asistlik katkıda bulundu. Milli yıldız Başakşehir de ise 1 kez forma giydi.

Star Gazetesi

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