Daha imzası kurumadan Cyle Larin krizi! Direkt biletini kestiler

Bu yaz Beşiktaş ile yolları ayıran ve Club Brugge'e bedelsiz olarak imza atan Cyle Larin, Belçika'da kabusu yaşadı. İlk 7 karşılaşmada yalnızca 95 dakika süre alan Cyle Larin, skora etki edemedi ve performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.
2018'den beri formasını giydiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, yeni sözleşme konusunda siyah-beyazlılarla anlaşamamış ve takımdan ayrılarak Belçika ekibi Club Brugge'e imza atmıştı.
Cyle Larin, yeni takımı Club Brugge'de sergilediği başarısız performansla tepki çekti. Beklentilerin altında kalan Kanadalı kanat oyuncusu gol ve asist yapamadı ve eleştirilerin hedefi oldu. Ülke basınında Larin'in takımdaki sisteme uymadığı ve tempoyu kaldıramadığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 38 maçın 26'sında ilk 11'de yer alan Cyle Larin, Club Brugge'de şu ana kadar süre aldığı 7 maçın hiçbirinde ilk 11'de yer almadı ve yalnızca 95 dakika sahada kaldı.
Star Gazetesi