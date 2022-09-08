Daha imzası kurumadan Cyle Larin krizi! Direkt biletini kestiler

Bu yaz Beşiktaş ile yolları ayıran ve Club Brugge'e bedelsiz olarak imza atan Cyle Larin, Belçika'da kabusu yaşadı. İlk 7 karşılaşmada yalnızca 95 dakika süre alan Cyle Larin, skora etki edemedi ve performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.

CYLE LARIN, CLUB BRUGGE'A İMZA ATMIŞTI

2018'den beri formasını giydiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, yeni sözleşme konusunda siyah-beyazlılarla anlaşamamış ve takımdan ayrılarak Belçika ekibi Club Brugge'e imza atmıştı.

BELÇİKA'DA KABUS GİBİ BAŞLADI

Cyle Larin, yeni takımı Club Brugge'de sergilediği başarısız performansla tepki çekti. Beklentilerin altında kalan Kanadalı kanat oyuncusu gol ve asist yapamadı ve eleştirilerin hedefi oldu. Ülke basınında Larin'in takımdaki sisteme uymadığı ve tempoyu kaldıramadığı ifade edildi.

CYLE LARIN, İLK 11'E GİREMEDİ

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 38 maçın 26'sında ilk 11'de yer alan Cyle Larin, Club Brugge'de şu ana kadar süre aldığı 7 maçın hiçbirinde ilk 11'de yer almadı ve yalnızca 95 dakika sahada kaldı.