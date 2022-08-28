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Spor

Daha imzası kurumadan Marcao krizi! Bin pişman oldular

Marcao için Sevilla'da pişmanlık yaşanıyor. İspanyol ekibinin 12 milyon euro vererek Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'nun sakatlığı nedeniyle hala forma giymemesi tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi28 Ağustos 2022 Pazar 18:49 - Güncelleme:
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Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya giden Marcao, krize neden oldu. Sakatlık geçiren ve henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Marcao, eleştirilerin hedefi oldu.

GALATASARAY, MARCAO'DAN BÜYÜK KAR ETTİ

2019'un ara transfer döneminde Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara transfer olan Marcao, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Marcao, bu yaz 12 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olarak Galatasaray'a büyük gelir sağlamıştı.

MARCAO, SEVİLLA'DA HALA FORMA GİYEMEDİ

Marcao, yeni takımı Sevilla'da sakatlığı nedeniyle hala forma giyemedi. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı savunma oyuncusunun sakatlığı nedeniyle 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

PİŞMANLIĞA NEDEN OLDU

İspanya basınında yer alan haberlerde; Sevilla'nın Marcao transferi eleştirilerin hedefi oldu. İspanyol ekibinin Marcao transferinden şimdiden pişman olduğu belirtildi. Taraftarlar ise Brezilyalı oyuncu için yönetime tepki gösterdi.

Star Gazetesi

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