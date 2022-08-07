Daha imzası kurumadan Marcao krizi! Büyük pişmanlık

Geçtiğimiz haftalarda 12 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olan Marcao, krize neden oldu. Sakatlık yaşayan Marcao için İspanyol ekibinin teknik direktörü Julen Lopetegui, "Hiç şansı yok, sakat geldi ve hala yaralı." ifadelerini kullandı.

MARCAO, 12 MİLYON EUROYA MAL OLMUŞTU

Galatasaray'daki beğenilen performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmeyi başaran Marcao, geçtiğimiz haftalarda 12 milyon euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olmuştu.

"MARCAO SAKAT GELDİ!"

Sevilla'nın teknik direktörü Julen Lopetegui, Galatasaray'dan beri süregelen bir hamstring sorunu nedeniyle kulübe gelişinden bu yana süren sakatlığı olan Marcao için, "Marcao'nun hiç şansı yok, sakat geldi ve hala yaralı ve bir an önce takımla çalışmaya başlaması ve forma girmesi için onu en kısa sürede kurtarmayı umuyoruz." şeklinde konuştu. Öte yandan İspanyol basınında Sevilla'nın bu transferden dolayı pişmanlık yaşadığı belirtildi.

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SON SEZONKİ PERFORMANSI

Marcao, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 39 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve 3439 dakika süre aldı. 26 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu 13 kez sarı kart ve 1 kez sarı kart görürken 1 gol, 1 asistle takımına katkıda bulundu.