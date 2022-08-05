Daha imzası kurumadan Mostafa Mohamed krizi! Büyük pişmanlık

Fransa Ligue 1'de Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed ilk maçına PSG karşısında çıktı. Fransa Süper Kupası'nda 4-0'lık ağır yenilgi alan Nantes'ta Mısırlı yıldız oyuna 64'üncü dakikada dahil oldu. Mostafa Mohamed'in imza töreninde yıldız oyuncu hazır olduğunu belirtse de teknik direktör Antoine Kombouare oyuncuyu fiziksel olarak hazır görmediğini söylemişti.

MOSTAFA MOHAMED ETKİSİZ KALDI

Fransızlar, PSG'nin kazandığı Süper Kupa maçının ardından Nantes'ın güçlü takım karşısında şansı olmadıklarını biliyorlardı. Ancak geçtiğimiz sezonun Fransa Şampiyonu Nantes'ın başarısız kadro kurması ve yeni transferlerin hazır olmaması ülke basınında eleştirilere maruz kaldı. Mostafa Mohamed de "Hazırım" demesine rağmen teknik direktör Antoine Kombouare ve Fransız basınından eleştirilere maruz kaldı. Yıldız oyuncu Nantes taraftarları tarafından da forum sitelerinde, "Büyük pişmanlık!" sözleriyle tepki çekti.

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Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.