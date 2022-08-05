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Spor

Daha imzası kurumadan Mostafa Mohamed krizi! Büyük pişmanlık

Galatasaray'dan ayrılarak Nantes'a imza atan Mostafa Mohamed için Fransa serüveni krizli başladı. İmza töreninde teknik direktör ile zıt açıklamalarda bulunan Mostafa Mohamed, PSG karşısında alınan farklı yenilgide de sonradan oyuna dahil oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Ağustos 2022 Cuma 19:16 - Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'de Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed ilk maçına PSG karşısında çıktı. Fransa Süper Kupası'nda 4-0'lık ağır yenilgi alan Nantes'ta Mısırlı yıldız oyuna 64'üncü dakikada dahil oldu. Mostafa Mohamed'in imza töreninde yıldız oyuncu hazır olduğunu belirtse de teknik direktör Antoine Kombouare oyuncuyu fiziksel olarak hazır görmediğini söylemişti.

MOSTAFA MOHAMED ETKİSİZ KALDI

Fransızlar, PSG'nin kazandığı Süper Kupa maçının ardından Nantes'ın güçlü takım karşısında şansı olmadıklarını biliyorlardı. Ancak geçtiğimiz sezonun Fransa Şampiyonu Nantes'ın başarısız kadro kurması ve yeni transferlerin hazır olmaması ülke basınında eleştirilere maruz kaldı. Mostafa Mohamed de "Hazırım" demesine rağmen teknik direktör Antoine Kombouare ve Fransız basınından eleştirilere maruz kaldı. Yıldız oyuncu Nantes taraftarları tarafından da forum sitelerinde, "Büyük pişmanlık!" sözleriyle tepki çekti.

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GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ

Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.

Star Gazetesi

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