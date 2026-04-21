Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a imza atan Youssef En-Nesyri, performansıyla taraftarların tepkisine yol açtı.

Faslı golcü, Arabistan'da performansıyla beklentilerin altında kalırken, yeni takım arayışlarına başladı.

Al-Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Japonya ekibi Machida Zelvia'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Arabistan ekibinde taraftarlar ise mağlubiyetten Youssef En-Nesyri'yi sorumlu tuttu. Birçok taraftar sosyal medya hesabından başlattığı girişimle, Faslı forvet ile yolların ayrılmasını istedi.

YÖNETİM, YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Al-Ittihad yönetimi ise gelen tepkiler ve En-Nesyri'nin başarısız form grafiği üzerine tecrübeli forvet ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

Faslı santrforun menajerinin birçok takımla transfer görüşmelerine başladığı aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Ara transfer döneminden bu yana 13 maçta görev alan En-Nesyri, takımında 6 gol 1 asistlik katkı sağladı.