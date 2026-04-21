  • Daha imzası kurumadan! Suudi Arabistan'da Youssef En-Nesyri'yi yıkan haber
Spor

Daha imzası kurumadan! Suudi Arabistan'da Youssef En-Nesyri'yi yıkan haber

Suudi Arabistan'da Youssef En-Nesyri krizi çıktı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Faslı yıldız, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Al-Ittihad yönetimi ise henüz birkaç ay önce takıma katılan Youssef En-Nesyri için flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ21 Nisan 2026 Salı 19:36
Daha imzası kurumadan! Suudi Arabistan'da Youssef En-Nesyri'yi yıkan haber
Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a imza atan Youssef En-Nesyri, performansıyla taraftarların tepkisine yol açtı.

Faslı golcü, Arabistan'da performansıyla beklentilerin altında kalırken, yeni takım arayışlarına başladı.

Al-Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Japonya ekibi Machida Zelvia'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Arabistan ekibinde taraftarlar ise mağlubiyetten Youssef En-Nesyri'yi sorumlu tuttu. Birçok taraftar sosyal medya hesabından başlattığı girişimle, Faslı forvet ile yolların ayrılmasını istedi.

YÖNETİM, YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Al-Ittihad yönetimi ise gelen tepkiler ve En-Nesyri'nin başarısız form grafiği üzerine tecrübeli forvet ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

Faslı santrforun menajerinin birçok takımla transfer görüşmelerine başladığı aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Ara transfer döneminden bu yana 13 maçta görev alan En-Nesyri, takımında 6 gol 1 asistlik katkı sağladı.

