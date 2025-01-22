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Spor

Daha imzası kurumadan! Ve Cenk Tosun 'Geliyorum' dedi

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun sarı-lacivertli ekipte istediği süreyi bulamadı. Milli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. İşte Cenk Tosun haberinin detayları...

Emre Sarı22 Ocak 2025 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
Daha imzası kurumadan! Ve Cenk Tosun 'Geliyorum' dedi
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Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun sarı-lacivertli ekipte istediği süreyi bulamadı. Milli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. Tecrübeli forvet için Süper Lig'den birçok takım nabız yokluyor. Fenerbahçe'nin devre arası o bölge için transfer yapacak olması bu ayrılığı hızlandırabilir.

EYÜPSPOR DEVREYE GİRDİ

Arda Turan yönetiminde sezona fırtına giren Eyüpspor kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen futbolculardan birisinin de Cenk Tosun olduğu öğrenildi. Yıldız forvetin de bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İki tarafın yakın zamanda görüşmelere başlayıp bu transfere nokta koyması bekleniyor.

187 DAKİKA OYNADI

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması ile 11 resmi müsabakada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Ayrıca Cenk'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

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