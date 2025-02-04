Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun sarı-lacivertli ekipte istediği süreyi bulamadı. Milli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. Tecrübeli forvet için Süper Lig'den birçok takım nabız yokluyor. Fenerbahçe'nin devre arası o bölge için transfer yapacak olması bu ayrılığı hızlandırabilir.

GAZİANTEP FK DEVREYE GİRDİ

Selçuk İnan yönetiminde son haftalarda başarılı bir grafik sergileyen Gaziante FK kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen futbolculardan birisinin de Cenk Tosun olduğu öğrenildi. Yıldız forvetin de bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Milli oyuncu daha önce de Gaziantepspor'da forma giymişti. İki tarafın yakın zamanda görüşmelere başlayıp bu transfere nokta koyması bekleniyor.

2 GOLE KATKI YAPTI

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması ile 13 resmi müsabakada görev aldı. Milli oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Ayrıca Cenk'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.