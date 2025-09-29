Yaz transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Galatasaray'a transfer olan Wilfried Singo için yeni gelişmeler yaşanıyor. Fildişili savunmacı takıma adapte olmaya başladı ve 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Son lig maçında asist yapan Wilfried Singo ile Galatasaray'ın yolları erken zamanda ayrılabilir.

REKOR BEDELLE AYRILABİLİR

Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncu için 30.77 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Gelen bilgilere göre ise, Galatasaray, Wilfried Singo'nun 2030 yılına kadar devam eden sözleşmesine serbest kalma maddesi ekledi. Bu çıkış maddesinin 60 milyon Euro olduğu belirtildi. 24 yaşındaki savunmacı bu performansı gösterirse bir takımın bu bedeli ödeyip, Wilfried Singo'yu transfer etmesi Galatasaray cephesini şimdiden endişeye sevk etti.

Wilfried Singo, ilerleyen dönemde farklı bir takıma serbest kalma maddesinin ödenmesiyle transfer olursa 60 milyon Euro, Türk futbolunun en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Wilfried Singo, şimdiye kadar Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı ve bu maçlarda 1 asist ile oynadı.