Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de gözler olağanüstü seçimli genel kurula çevrilirken, transfer hareketliliği de başladı.

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Sidiki Cherif'in ise yeni adresi netleşiyor.

Fenerbahçe'de başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde takıma yıldız bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

Başkan adaylarının Sidiki Cherif'in mevcut sezondaki performansından memnun olmadığı ve gelişmesi için kiralık olarak yollarını ayırmak istedikleri öğrenildi.

Gineli forvetin, gelecek sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi beklenmiyor.

MALİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı genç golcü için 4 milyon Euro kiralama bedeli öderken, 18 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonundaki bonservis bedelini ödeyecek.

Sarı-lacivertli formayla 16 maçta süre alan genç yıldız 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.