İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7368
  • EURO
    50,2255
  • ALTIN
    5951.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Daha ne kadar devam!'' Başakşehir'den VAR tepkisi!
Spor

''Daha ne kadar devam!'' Başakşehir'den VAR tepkisi!

Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Turuncu lacivertli ekip maç sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem yönetimine tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 00:10 - Güncelleme:
''Daha ne kadar devam!'' Başakşehir'den VAR tepkisi!
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Turuncu-lacivertliler müsabakanın ardından VAR'da görev yapan Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

Mücadelenin 90+2.dakikasında Abbosbek Fayzullaev, Arda Ünyay ile girdiği pozisyonun ardından yerde kaldı.

Başakşehirli futbolcu penaltı bekledi. Ancak VAR incelemesinin ardından penaltı olmadığına karar verildi ve oyun devam etti.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir, "Sahada Umut, VAR da SAĞLAM! Daha NE Kadar DEVAM?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.