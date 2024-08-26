Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için İtalya'dan Armand Lauriente iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Sassuolo'ya 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif yaptı.

OYUNCUYA YAPILAN TEKLİF

Galatasaray, Fransız futbolcuya ise 4 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro maaş teklifi sundu.

TRANSFER OLMAZSA SÖZLEŞME

Armand Lauriente'nin geleceği konusunda Sassuolo'dan artık bir çözüm beklediği ve transferin gerçekleşmemesi durumunda kulüpten yeni sözleşme istediği kaydedildi. İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro kazanan Lauriente'nin olası yeni sözleşmeyle birlikte Serie B için zaten yüksek olan maaş sınırını daha da yükselteceği yazıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNE RET

Öte yandan İtalyan basınındaki haberde, Sassuolo'nun, Fenerbahçe'den geçen hafta Lauriente için gelen 1+14 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alan teklifini kabul etmediği iddia edildi.

İLGİLENEN TAKIMLAR

Transfer döneminde Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Beşiktaş ile de adı geçen 25 yaşındaki futbolcuyla Marsilya ve Lazio da ilgilenmişti.

FENERBAHÇE'Yİ AÇIKLAMIŞLARDI

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Rakamların ötesinde, onu isteyen kulüplere çok bağlı. Laurienté başka talepleri de olan bir oyuncu. Marsilya'nın yanı sıra ilk harekete geçenlerden biri olan Mourinho ile Fenerbahçe de var. Ancak bizim için önemli olan bu çocuğun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var. Bir rakam söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum. Yaklaşık 15 ya da 20 olabilir. Bunun doğru rakam olduğunu düşünüyoruz ama size şunu da söyleyebilirim ki oyuncuyu tutmak için bu ekonomik sonuçtan vazgeçmeyi neredeyse tercih ederdim." ifadelerini kullanmıştı.

BEKLENTİ 20M€

Sassuolo, Lauriente transferi için şu ana kadar bonservis isteğini 20 milyon euro'da tuttu.

SASSUOLO'NUN BEKLENTİSİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Sassuolo ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İTALYA PERFORMANSI

Sassuolo'ya 2022 yılında imza atan Lauriente, İtalyan ekibinde çıktığı 70 maçta 13 gol attı ve 12 asist yaptı.