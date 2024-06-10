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Spor

Daichi Kamada adım adım İngiltere'ye!

Lazio ile sözleşmesi sona eren Daichi Kamada, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaştı.

10 Haziran 2024 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
Daichi Kamada adım adım İngiltere'ye!
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Lazio ile sözleşmesi sona eren Daichi Kamada'nın yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Crystal Palace, Daichi Kamada'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

İngiliz ekibinin teknik direktörü Oliver Glasner'in ısrarla istediği Japon oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Palace, oyuncu için resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Lazio'da geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan 27 yaşındaki on numara, 2 gol ve 2 asist yaptı.

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