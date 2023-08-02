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Spor

Daichi Kamada, adım adım Lazio'ya

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Eintracht Frankfurt ile yollarını ayıran Daichi Kamada'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Daichi Kamada, adım adım Lazio'ya
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Daichi Kamada'yı transfer edecek.

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre, Lazio'nun Kamada ile sözlü anlaşmaya vardığı belirtildi.

İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcuya senelik 3 milyon euro maaş ve bonuslar ödeyeceği aktarıldı.

Lazio ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak Japon futbolcunun ayrıca 4 milyon euro imza parası alacağı vurgulandı.

Daichi Kamada'nın adı Türkiye'den Galatasaray ile de anılmıştı.

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