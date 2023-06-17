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Spor

Dainis Kazakevics: Türkler inanılmaz bir şekilde geri döndü

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında sahasında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan Letonya'nın teknik direktörü Dainis Kazakevics maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 09:51 - Güncelleme:
Dainis Kazakevics: Türkler inanılmaz bir şekilde geri döndü
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında sahasında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan Letonya'nın teknik direktörü Dainis Kazakevics, Türkiye'nin kaliteli futbolcularıyla oyundan kopmadığını ve bunun sonucu belirlediğini söyledi.

Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kazakevics, "Sahada puan kazanmak isteyen iki takım vardı, Türk milli takımı daha tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu olduğu için sonuç itibarıyla da istediğini aldı. Uzatmalarda golü bulduk ama Türkler inanılmaz bir şekilde geri döndü. Türk takımı oyunu bırakmadı ve bu da iyi hazırlandıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye karşı yüksek toplarla etkili olmaya çalıştıklarını ve bunda da başarılı olduklarını aktaran Kazakevics, "Oyun gücü olarak birbirimize çok yakındık. Herkes kendi oyun stilini ortaya koydu. Son dakikada Türkler golü buldu. Sonuç olarak biz istesek de istemesek de skor tabloda yazandır." diye konuştu.

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