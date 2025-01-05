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Spor

Dakar Rallisi'inde ikinci etap başladı

İki gün sürecek ikinci etapta ilk gün mücadelesini otomobil kategorisinde Al Rajhi, motosiklet sınıfında Sanders zirvede tamamladı.

AA5 Ocak 2025 Pazar 19:16 - Güncelleme:
Dakar Rallisi'inde ikinci etap başladı
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2025 Dakar Rallisi'nin iki gün sürecek ikinci etabında ilk gün mücadelesini otomobil kategorisinde Yazeed Al Rajhi, motosiklet sınıfında Daniel Sanders, ilk sırada bitirdi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin Bişa kentinde düzenlenen 967 kilometrelik etabında ilk gün mücadelesi sona erdi.

Yarışmacılar, 600 kilometreden fazla yol katederek iki gün sürecek maraton etapta geceyi geçirmek için kendilerine en yakın kamp alanına ulaştı ve günü noktaladı.

Otomobil sınıfında Overdrive ekibinden Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi, ilk gün yarışında Katarlı Nasser Al-Attiyah'ın (Dacia Sandriders) 1 dakika 19 saniye ve İsveçli Mattias Ekström'ün (Ford M-Sport) 8 dakika 55 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

MOTOSİKLETTE SANDERS AVANTAJLI

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Avustralyalı Daniel Sanders, günü ilk sırada tamamladı.

Sanders, ABD'li Ricky Brabec'in (Monster Energy Honda) 40 saniye ve Botsvanalı Ross Branch'ın (Hero) 3 dakika 51 saniye önünde günü bitirdi.

Geceyi kamp alanında geçirecek sürücüler, yarın sabah tekrar yola koyularak maratonda kalan mesafeyi tamamlayacak ve 967 kilometrelik etabı noktalayacak.

  • Dakar Rallisi
  • Al Rajhi
  • Sanders

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