Dakar Rallisi'nde zirvenin sahipleri belli oldu

DHA 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:13

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43'üncü Dakar Rallisi'nin 10'uncu etabı, Neom ile El-Ula kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda koşuldu. Otomobil sınıfında, 3 saat 3 dakika 57 saniyelik derecesiyle Overdrive Toyota takımından Suudi Arabistanlı Yazeed El Rajhi birinci oldu. Toyota Gazoo'dan Katarlı Nasser El-Attiyah, liderin 2 dakika 4 saniye arkasında ikinci gelirken, X-Raid Mini JCW takımından Fransız Stephane Peterhansel ise 2 dakika 53 saniye geride üçüncülükte yer aldı.

Neom'da ilk zaferini elde eden Red Bull pilotu Stephane Peterhansel, 10'uncu etapta üçüncü sırayı elde ederken toplamda 37 saat 33 dakika 6 saniye ile genel klasmanda liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı takımın diğer sporcusu Nasser Al-Attiyah'ın Peterhansel'i 17 dakika 1 saniye geriden takip ettiği otomobil kategorisinde üçüncülük ise yine aynı ekipten Carlos Sainz'ın ellerinde.

MOTOSİKLETTE BENAVİDES GENEL KLASMANDA LİDER

Motosiklet kategorisinde ise Monster Energy Honda takımından ABD'li Ricky Brabec, 3 saat 12 dakika 33 saniyede bitirdiği etapta birinciliği aldı. Aynı takımın diğer sporcuları İspanyol Joan Barreda Bort, liderin 3 dakika 15 saniye arkasından ikinci, Arjantinli Kevin Benavides ise 5 dakika 11 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Kevin Benavides liderliğe, Ricky Brabec ise 51 saniye geriden ikinci sıraya çıktı. Son etabı 11'inci sırada bitiren Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo ise liderlikten üçüncü sıraya geriledi.

KAMAZ MASTER LİDERLİĞE DEVAM

Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master'ın liderliği devam ediyor. Dakar Rallisi'nde baştan sonra zirvede yer alan Dmitry Sotnikov'un pilotluğundaki Kamaz Master, 10'uncu etap sonunda da genel klasmanda birinciliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde 11'inci etap Alula ile Yanbu arasında geçilecek. 557 kilometrelik etap dahil olmak üzere Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı her gün RedBull.com/dakar adresinde.