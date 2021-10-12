Dalaman, Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

AA 12 Ekim 2021 Salı 18:01 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 18:01

Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret eden Yardımcı, önümüzdeki yıl Dalaman Çayı'nda yapılması planlanan Dünya Rafting Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

Dünya Şampiyonası'nın Dalaman'ın ve Muğla'nın tanıtımına olumlu katkıları olacağını belirten Yardımcı, rafting sporunun gelişimi için verilen desteklerden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Muğla'daki rafting sporu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve rafting sporunun gelişimi için yapılan projeleri desteklediklerini belirten Vali Tavlı ise 4 mevsim turizm hedefiyle entegre olarak "Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor" projesinin desteklendiğini söyledi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 946 bin liralık desteğiyle Dalaman çayı üzerinde bulunan tarihi Atatürk köprüsü yanında uluslararası standartlarda altyapı tesisleri yapılacağını aktaran Tavlı, "Dalaman, raftingin başkenti olacak. Spor turizmi gibi alternatif turizm modelleriyle dört mevsim turizm hedefimize ulaşacağız. Spora verdiğimiz destek artarak devam edecek." diye konuştu.

Ziyarete, Federasyon Genel Sekreteri Adil Kamberoğlu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı, Milli Takımlar Başantrenörü Savaş İzmirli ve Muğla Rafting İl Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur katıldı.