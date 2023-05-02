İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,476
  • EURO
    21,3674
  • ALTIN
    1243.88
  • BIST100
    4594.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dallar Mavericks, Christian Wood ile devam etmeyecek
Spor

Dallar Mavericks, Christian Wood ile devam etmeyecek

Dallas Mavericks, serbest oyuncu döneminde Christian Wood ile sözleşme imzalamayacak.

2 Mayıs 2023 Salı 15:49 - Güncelleme:
Dallar Mavericks, Christian Wood ile devam etmeyecek
ABONE OL

Dallas Mavericks'in bu yaz serbest oyuncu döneminde Christian Wood ile yeniden sözleşme imzalamasının beklenmediği bildirildi.

Mavericks, sözleşmesi sona eren Wood'u geçtiğimiz Haziran ayında kadrosuna katmak adına bir ilk tur seçimini takas etmişti. Yetenekli bir hücum oyuncusu olarak bilinen Wood'un, savunmada tarafında limitli olduğu biliniyordu.

The Athletic'ten Tim Cato, Wood'un menajeri Adam Pensack'in Mavericks pivotunun bu sezon All-Star seçilmesi adına perde arkasında medya mensuplarına karşı agresif bir şekilde kampanya başlattığını, ancak Mavericks koçlarının bu düşünceyi paylaşmadığını belirtti.

Wood en son 2020'de serbest kaldığında, Houston Rockets ile üç yıllığı 41 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

  • Christian Wood
  • dallas mavericks

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.