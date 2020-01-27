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Spor

Dallas Mavericks, Kobe Bryant anısına 24 numarayı emekli edecek

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Efsane oyuncu Kobe Bryant'a ait 24 numaranın, Mavs tarafından emekli edileceğini belirtti.

27.01.2020  11:45 - Güncelleme: 27.01.2020  11:45

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Efsane oyuncu Kobe Bryant'a ait 24 numaranın, Mavs tarafından emekli edileceğini belirtti.

Cuban, Kobe ve kızı Gianna Bryant'ın vefatı sonrası şöyle bir duyuru yayınladı:

"Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yıkıcı vefat haberleri bizi şok etti ve üzdü. Kobe oyunumuzun elçisi, süslü bir efsane ve küresel bir simgeydi. Her şeyden önce, sevgi dolu ve kendini adamış bir babaydı.Kobe'nin mirası basketbolun ötesine geçiyor ve organizasyonumuz, 24 numaranın bir daha asla bir başka Dallas Maverick tarafından giyilmeyeceğine karar verdi. Kalplerimiz bu korkunç trajediden etkilenen tüm yaşamlara ve ailelere gidiyor. Dualarımızı Vanessa'ya ve ailesine, Lakers organizasyonuna ve her yerdeki Kobe Bryant hayranlarına gönderiyoruz."

Cuban ayrıca şu tweetleri attı:

"Hayatın ne kadar değerli olduğunu asla unutamayız. Size özel olan insanları ne kadar derinden sevdiğinizi asla unutturmayın."

"Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her biriniz benimle bir parçanızı paylaştınız ve hayatımı daha iyi hale getirdiniz. Ben de aynısını yapmaya çalıştım. Eğer burada olsaydın sana aileme sarıldığım gibi sarılırdım. Bize ölüm gerçeğini hatırlatan şeylerin böyle trajediler olması, inciten bir şey."

(Sporx)

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