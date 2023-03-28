Dallas Mavericks, 4 maç sonra kazandı

NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 127-104'lük skorla mağlup ederek Batı Konferansı'nda play-in hattında bulunan Los Angeles Lakers ve Oklahoma City Thunder'ı yakaladı.

NBA'de normal sezon 8 maç ile devam etti. Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı ekibi Indiana Pacers'ı 127-104'lük skorla yenerek play-in hattında bulunan Los Angeles Lakers ve Oklahoma City Thunder ile galibiyet sayısını eşitledi. 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren ve bu sezonki 37. galibiyetine ulaşan Dallas'ta Luka Doncic, 25 sayı ve 7 ribaund, Jaden Hardy 20 sayı ve 4 asist, Kyrie Irving de 16 sayı ve 6 asist ile mücadele etti. Toplamda 43. mağlubiyetini alan Pacers'ta ise Bennedict Mathurin'in 26, Andrew Nembhard'ın 17, T.J. McConnell'in de 15 sayısı yeterli olmadı.

Detroit Pistons: 117 - Milwaukee Bucks: 126

Indiana Pacers: 104 - Dallas Mavericks: 127

New York Knicks: 137 - Houston Rockets: 115

Utah Jazz: 103 - Phoenix Suns: 117

Denver Nuggets: 116 - Philadelphia 76ers: 111

Portland Trail Blazers: 90 - New Orleans Pelicans: 124

Sacramento Kings: 115 - Minnesota Timberwolves: 119

Los Angeles Clippers: 124 - Chicago Bulls: 112