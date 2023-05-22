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Spor

Dallas Mavericks, Deandre Ayton için nabız yokluyor

NBA takımlarından Dallas Mavericks, Phoenix Suns'ın yıldız pivotu Deandre Ayton'ı takıma katmak istiyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Dallas Mavericks, Deandre Ayton için nabız yokluyor
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Dallas Mavericks'in, Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton için "muhtemel hedef" olarak görüldüğü bildirildi.

Bleacher Report'tan Eric Pincus, NBA'deki çok sayıda yöneticinin, Mavericks'in bu yaz 2018 NBA Draft'ında 1 numaradan seçilmiş olan Ayton'ı kovalamasını beklediğini söyledi.

Yöneticiler, Ayton'ın Mavs yıldızı Luka Doncic ile olan bağlantısına ve Suns'ın kendisini takas etmeye karar verirse, ulaşabileceği potansiyel kadro derinliğine işaret ettiler:

"Birden fazla NBA kaynağı, Dallas'ın Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton için muhtemel bir hedef olmasını beklediklerini söyledi. Doncic ve Ayton'ın menajerleri aynı (WME Sports'tan Bill Duffy) ve iyi bir ilişkileri olduğu söyleniyor.

Başka bir kaynak 'Suns'ın derinliğe ihtiyacı var. Tim Hardaway Jr.'i, JaVale'i (McGee), Josh Green'i ve 10 numarayı alabileceklerini düşünüyorum. Phoenix muhtemelen derinlik için bu seçimi başka bir takıma yollar, ya da belki çok takımlı büyük bir anlaşma yapılır.' şeklinde konuştu.

Dallas, Maxi Kleber, Davis Bertans, Reggie Bullock ve Jaden Hardy gibi oyuncuları da sunabilir. Ancak Kleber'in, Doncic'in takımdaki en iyi arkadaşlarından (ve takımın en iyi oyuncularından biri) olduğu için, gönderilme ihtimali en düşük oyuncu olduğu söyleniyor."

İddia, Substack'ten Marc Stein'in geçtiğimiz hafta sonu Mavs'in Ayton'a olan ilgisinin "abartıldığı" şeklindeki raporuyla çelişiyor.

Suns'ın bu yaz Ayton'ı "agresif" bir şekilde göndermeye çalışacağı söylenmişti.

2023-24 sezonunda 32,5 milyon dolarlık bir maaşı bulunan Ayton'ın, Suns'in Indiana Pacers'ın sunduğu maksimum kontrat teklifini geçtiğimiz yaz kabul etmesi dolayısıyla, sözleşmesinin bitmesine iki yılı daha bulunuyor.

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