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Spor

Dallas Mavericks, Kyrie Irving ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, takımın bu yaz Kyrie Irving ile yeniden sözleşme imzalamak istediğini söyledi.

23 Haziran 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Dallas Mavericks, Kyrie Irving ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor
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Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, takımın bu yaz Kyrie Irving ile yeniden sözleşme imzalamak istediğini söyledi.

Bu yaz serbest oyuncu olan Irving, Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns'ın potansiyel hedefleri arasında gösteriliyordu.

Cuban, geçen seneki Jalen Brunson durumuna atıfta bulunarak, Irving için niyetini açıkladı ve ekibin kendisini tutmak için elinden geleni yaptığını ortaya koydu:

"Ona kontrat vermek istiyoruz ve umarım kalmak ister. Artık yetersiz kalmayacağım. Geçen yıl dersimi aldım."

Önceki yaz Brunson'ı elinden New York Knicks'e kaçıran Cuban, serbest oyuncu döneminde bir başka yüksek profilli ismi daha kaybetmeyi göze alamayacağını net bir şekilde belirtmiş oldu.

Irving, Mavericks'te oynadığı 20 maçta 27.0 sayı, 6.0 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları ile başarılı bir dönem geçirmiş, ancak bu maçlarda takımın 8-12'lik bir seride kalması, yıldız oyuncunun Luka Doncic ile uyumu hakkında birçok soru işareti doğurmuştu.

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