Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı uzatmada devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers deplasmanından 112-104 galip ayrıldı.
Batı Konferansı'nın play-off iddiası bulunan takımları Clippers ile Mavericks arasındaki mücadele çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Clippers, Paul George'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı. Fakat Mavericks, uzatmada rakibine 9-1 üstünlük sağlayarak müsabakayı kazandı.
Mavericks'te Kristaps Porzingis 30 sayı, 7 ribaunt, sakatlığı nedeniyle 3 maç sonra sahalara dönen Luka Doncic ise 26 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üretti.
Clippers'ta Reggie Jackson'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma ve Paul George'un 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.