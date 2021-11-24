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Spor

Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı uzatmada devirdi

Dallas Mavericks, normal süresi berabere biten ve uzatmaya giden maçta Los Angeles Clippers'ı 112-104 mağlup etti.

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:37 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:37
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers deplasmanından 112-104 galip ayrıldı.

Batı Konferansı'nın play-off iddiası bulunan takımları Clippers ile Mavericks arasındaki mücadele çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Clippers, Paul George'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı. Fakat Mavericks, uzatmada rakibine 9-1 üstünlük sağlayarak müsabakayı kazandı.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 30 sayı, 7 ribaunt, sakatlığı nedeniyle 3 maç sonra sahalara dönen Luka Doncic ise 26 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üretti.

Clippers'ta Reggie Jackson'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma ve Paul George'un 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

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