Dallas Mavericks, play-in şansını sürdürdü

Batı Konferansı'nda play-in hattına girmeye çalışan Dallas Mavericks, evinde play-off'ları garantileyen Sacramento Kings'i 123-119 yenerek galibiyet sayısını 38'e çıkardı ve 10. sıradaki Oklahoma'yı yakaladı. Dallas'ta Kyrie Irving 31 sayı ve 8 ribaund, Luka Doncic 29 sayı, 10 ribaund, Tim Hardaway Jr. da 24 sayı, 4 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon 32. kez yenilen Sacramento'da ise De'Aaron Fox'un 28, Domantis Sabonis'in 19, Harrison Barnes'in de 16 sayısı yeterli olmadı.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Detroit Pistons: 108 - Brooklyn Nets: 123

Indiana Pacers: 129 - New York Knicks: 138

Atlanta Hawks: 134 - Washington Wizards: 116

Boston Celtics: 97 - Toronto Raptors: 93

Milwaukee Bucks: 105 - Chicago Bulls: 92

New Orleans Pelicans: 138 - Memphis Grizzlies: 131

Dallas Mavericks: 123 - Sacramento Kings: 119

Los Angeles Clippers: 125 - Los Angeles Lakers: 118