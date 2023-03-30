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Spor

Dallas Mavericks, şampiyonluk kadrosu kurmak istiyor!

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in gelecek sezon için LeBron James ve Draymond Green'i kadrosuna katacağını ve şampiyonluk kadrosunu kuracağı iddia edildi.

SporX30 Mart 2023 Perşembe 13:36 - Güncelleme:
Dallas Mavericks, şampiyonluk kadrosu kurmak istiyor!
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The Ringer'ın ünlü basketbol analisti Bill Simmons, Los Angeles Lakers süperstari LeBron James'in, Dallas Mavericks'te Kyrie Irving, Draymond Green, Luka Doncic ile 'yüzük kovalayacağını' öne sürdü.

The Bill Simmons Podcast'in son bölümünde konuşan Simmons, Green'in geleceği için "Half-baked" (detaylıca düşünülmemiş) olarak adlandırdığı bir tahminde bulunarak, Warriors forvetinin Dallas'ta Irving ve Doncic ile birlikte oynama amacıyla, Golden State ile kontratındaki 2023-24 sezonu opsiyonunu geri çevirebileceğini iddia etti.

Simmons, James'in kariyerinin son bölümünde Mavericks ile şansını deneyebileceğini de açıkladı:

"Bence Draymond, Kyrie ve Luka'nın yanına Dallas'a gidecek ve LeBron da eninde sonunda oraya ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalışacak. Bu benim tahminim. Bilmiyorum, burnuma sanki Dallas kokuları geliyor gibi."

Simmons, Bronny James'in hangi üniversiteyi tercih edeceğinin, LeBron'un NBA geleceğini etkileyebileceğini de sözlerine ekledi.

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