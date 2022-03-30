Dallas Mavericks'e yenilen Los Angeles Lakers'ı bekleyen büyük tehlike

LeBron James ve Anthony Davis'in bulunduğu kadrosuna Russell Westbrook'u da ekleyerek sezona iddialı başlayan Lakers, play-in turnuvasına bile katılamama riskiyle karşı karşıya.

Mavericks deplasmanında kaybeden Lakers, üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı ve Batı Konferansı'nda 11. sıraya düştü. Böylece 7 ile 10'uncu sıra arasındaki takımların katıldığı play-in turnuvası resminin dışında kaldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Mavericks'te 34 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Luka Doncic öne çıktı.

James ve Davis'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Malik Monk 28 sayı, Westbrook 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.