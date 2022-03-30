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Spor

Dallas Mavericks'e yenilen Los Angeles Lakers'ı bekleyen büyük tehlike

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'e 128-110 yenilen Los Angeles Lakers, bitime 7 maç kala play-in potasının dışına çıktı.

30 Mart 2022 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:49
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LeBron James ve Anthony Davis'in bulunduğu kadrosuna Russell Westbrook'u da ekleyerek sezona iddialı başlayan Lakers, play-in turnuvasına bile katılamama riskiyle karşı karşıya.

Mavericks deplasmanında kaybeden Lakers, üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı ve Batı Konferansı'nda 11. sıraya düştü. Böylece 7 ile 10'uncu sıra arasındaki takımların katıldığı play-in turnuvası resminin dışında kaldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Mavericks'te 34 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Luka Doncic öne çıktı.

James ve Davis'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Malik Monk 28 sayı, Westbrook 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

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