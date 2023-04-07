Dallas Mavericks'in protestosu NBA tarafından reddedildi

Dallas, hakemlerin üçüncü çeyreğin sonlarında topun hangi takımdan dışarı çıktığı üzerine hata yaptığını ve bunun Golden State için kolay bir basketle sonuçlanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Ancak lig, Mavericks'in 127-125 mağlup olduğu karşılaşmanın son 14 dakikasında iki kez skor üstünlüğünü yakalamış olmasından dolayı, "maçı kazanmak için adil bir fırsattan mahrum olmadığına" karar kıldı.

Söz konusu olay sırasında Dallas ekibi, alınan bir molanın ardından topu oyuna sokacağını düşünmüş ve tüm oyuncularını sahanın karşı ucuna dizmişti. Ancak hakemler topu Golden State'e vermiş ve bu da ekibin bomboş olan Mavericks potasının altında Kevon Looney ile kolay bir basket bulmasına sebep olmuştu.

Bu karışıklığın, daha önce topun çıktığına dair çalınan düdükten sonra hakemin yaptığı işaretlerden kaynaklandığı iddia edilmişti. Hakem, önce topun Warriors'ta olduğunu belirten bir işaret yapmış, ardından hızlıca mola alan Dallas'ın benchini işaret etmişti.

Mavs'in sahibi Mark Cuban, maçtan sonra hakemlerin ilk başta topun Mavs'de olduğunu belirttiklerini, ancak mola sırasında bunu Warriors olarak değiştirdiklerini iddia etmişti. Ancak NBA bu düşünceyi "yanlış" olarak nitelendirerek, Mavericks'in protestosunda "hakemin topun Golden State'te olduğunu gösterdiğini" kabul ettiğini açıkladı.

Lig, yaptığı açıklamada "maç hakemlerinin bu özel durumu daha iyi yönetmek için adımlar atabileceğine inandığını", ancak bu durumun protestoyu onaylayacak seviyede olmadığını belirtti. Dallas'ın itirazı kabul edilmiş olsaydı, iki taraf karşılaşmanın oynandığı son andan itibaren (üçüncü çeyreğin bitimine 1:59 kala) topun Mavericks'te olacağı şekilde yeniden oynamak durumunda kalacaktı.