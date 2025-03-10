Dallas Mavericks'te yalnızca 7 oyuncu sağlıklı

Maça yalnızca dokuz oyuncuyla çıkabilen Mavericks'te üç isim daha sakatlık yaşadı. Bunlardan ikisi, Kessler Edwards ve Dwight Powell, ribaund mücadelesinde kafa kafaya çarpışarak oyun dışı kaldı. Powell, alnındaki yarayı kapatmak için yedi dikiş atıldıktan sonra maça devam edemezken, Brandon Williams ise hamstring sakatlığı nedeniyle oyuna dönemedi.

Maçın dördüncü çeyreğinin ortalarına gelindiğinde, Dante Exum ve Caleb Martin de sakatlıktan yeni döndükleri için dakika sınırlaması nedeniyle oyundan alındı. Bu durum, Mavericks koçu Jason Kidd'i oyunda kalan yedi oyuncuyla mücadele etmek zorunda bıraktı.

"Hiç böyle bir şey görmedim," diyen Kidd, "Daha önce hiç kimseyi dinlendiremeyeceğimiz bir maçta bulunmadım. Normalde kenarda birini oyuna sürebilirsiniz ama bu sefer ya sivil kıyafetliydiler ya da arkada dikiş atılıyor veya yürüyemiyorlardı. Zor bir durum ama devam etmek zorundayız," ifadelerini kullandı.

Powell, ESPN'e yaptığı açıklamada, Mavericks'in bu gece San Antonio Spurs ile oynayacağı maçta oynamayı beklediğini söyledi. Bu da Dallas'ın, NBA kurallarına göre sahaya en az sekiz oyuncuyla çıkabilmesine imkan tanıyacak.

Ancak Kidd, Williams'ın bir süre daha sahalardan uzak kalacağını belirtti. Ayrıca, Suns maçında forma giyemeyen oyuncuların da Pazartesi günü sahada olmasının beklenmediğini söyledi. Bu isimler arasında Anthony Davis (kasık sakatlığı), Daniel Gafford (sağ diz burkulması), Jaden Hardy (sağ ayak bileği burkulması), Kyrie Irving (sol diz çapraz bağ yırtığı), Kai Jones (sol uyluk sakatlığı), Dereck Lively II (sağ ayak bileği stres kırığı), Olivier-Maxence Prosper (sağ bilek burkulması) ve P.J. Washington (sağ ayak bileği burkulması) yer alıyor.

Dallas Mavericks, sakatlıklar nedeniyle kadro takviyesi yapmaya uygun olsa da mali sınırları aşma riski nedeniyle bu hamleyi gerçekleştiremiyor. NBA kurallarına göre, Mavericks'in mevcut maaş bütçesi yalnızca 51 bin dolar boşluk barındırıyor ve minimum 10 günlük kontrat için gerekli olan 119 bin 972 doları karşılayamıyor.

Son olarak, 10 günlük kontratı 1 Mart'ta sona eren pivot Moses Brown, son iki maçta 19 sayı ve 10 ribaund ortalamalarıyla oynasa da Mavericks, finansal kısıtlamalar nedeniyle onunla yeni bir anlaşma yapamadı.

Kidd, yaşanan bu durumu mizahi bir dille değerlendirerek, "Kimseyi takas edemeyiz çünkü ben ve Duds (yardımcı antrenör Jared Dudley) fazla pahalıyız," diyerek espri yaptı. "Bu duruma ya gülersiniz ya da delirirsiniz," diye ekledi.