Dallas'ın radarında Bojan Bogdanovic var

Dallas Mavericks'in, serbest oyuncu Bojan Bogdanovic ile ilgilendiği bildirildi.

ESPN'den Tim MacMahon, Mavericks'in Bogdanovic üzerine takas görüşmelerini tekrar gözden geçirebileceğini belirtti.

Daha öncesinde Bogdanovic ve 31 numaralı draft hakkı karşılığında Tim Hardaway Jr. ve 10 numaralı seçimin alınabileceği bir anlaşma söylentileri olsa da, hiçbir şey gerçekleşmemişti.

Mavericks'in yaz döneminde savunmacı oyuncularla sözleşme imzalamaya ve NBA Draftı'nda genç yetenekleri seçmeye öncelik verdiği biliniyordu.

Bogdanovic, %41.1 üçlük isabetiyle 21.6 sayı, 3.8 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

MacMahon'un kaynakları ayrıca, Mavericks'in hala Bogdanovic'i kovaladığını ve tartışmaların devam edebileceğini öne sürdü.