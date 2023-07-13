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Spor

Dallas'ın radarında Bojan Bogdanovic var

NBA ekibi Dallas Mavericks, serbest oyuncu Bojan Bogdanovic ile ilgilendiği bildirildi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Dallas'ın radarında Bojan Bogdanovic var
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Dallas Mavericks'in, serbest oyuncu Bojan Bogdanovic ile ilgilendiği bildirildi.

ESPN'den Tim MacMahon, Mavericks'in Bogdanovic üzerine takas görüşmelerini tekrar gözden geçirebileceğini belirtti.

Daha öncesinde Bogdanovic ve 31 numaralı draft hakkı karşılığında Tim Hardaway Jr. ve 10 numaralı seçimin alınabileceği bir anlaşma söylentileri olsa da, hiçbir şey gerçekleşmemişti.

Mavericks'in yaz döneminde savunmacı oyuncularla sözleşme imzalamaya ve NBA Draftı'nda genç yetenekleri seçmeye öncelik verdiği biliniyordu.

Bogdanovic, %41.1 üçlük isabetiyle 21.6 sayı, 3.8 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

MacMahon'un kaynakları ayrıca, Mavericks'in hala Bogdanovic'i kovaladığını ve tartışmaların devam edebileceğini öne sürdü.

  • Bojan Bogdanovic
  • Dallas Mavericks
  • basketbol

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