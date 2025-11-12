İSTANBUL 17°C / 11°C
Spor

Damga vurdu! Hakan Çalhanoğlu ayın oyuncusu

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, büyük bir başarıya imza attı. Milli futbolcu, takımında ayın oyuncusu seçildi.

Haber Merkezi12 Kasım 2025 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
Damga vurdu! Hakan Çalhanoğlu ayın oyuncusu
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de ekim ayının oyuncusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, ekim ayında çıktığı maçlarda 4 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelesinde bir kez fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, Serie A'da ise Napoli'ye bir, Fiorentina'ya 2 gol attı.

Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, 5 gol bulduğu Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

