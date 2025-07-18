Damian Lillard, Portland'a geri dönüyor

NBA'in yıldız oyun kurucularından Damian Lillard, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Portland Trail Blazers'a geri dönüyor.

Dokuz kez All-Star seçilen Lillard, ilk 11 sezonunu geçirdiği Blazers ile yeniden sözleşme imzalamaya hazırlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, taraflar üç yıl ve 42 milyon dolar değerinde bir anlaşma üzerinde son detayları görüşüyor. Söz konusu kontratta 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu ile tam kapsamlı bir takas edilmeme maddesi yer alıyor.

Gazeteci Marc Stein'in haberine göre, Lillard bu sözleşmeyle birlikte LeBron James'in ardından aktif oyuncular arasında tam takas edilmeme hakkına sahip olan ikinci isim olacak.

Ancak Lillard'ın, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks formasıyla ilk turda yaşadığı aşil tendon sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonu kaçırması bekleniyor. Charania, oyuncunun bu süreçte rehabilitasyona odaklanacağını belirtti.

Portland, yıldız guardını Eylül 2023'te Milwaukee'ye takas etmişti. Ancak Lillard'ın Bucks'taki iki sezonu beklentileri karşılayamadı ve takım, her iki sezonda da ilk turu geçemedi. Sakatlığının ardından Milwaukee, Lillard'ı serbest bırakarak kalan 113 milyon dolarlık kontratını yayma kararı aldı. Bu hamleyle, Myles Turner'ın transferi için maaş boşluğu yaratıldı.

Charania'ya göre, Damian Lillard, önümüzdeki iki sezon boyunca Blazers ve Bucks'tan toplamda yıllık 70 milyon dolar kazanacak.

2012 NBA Draftı'nda Weber State Üniversitesi'nden 6. sıradan seçilen Lillard, Portland'daki ilk döneminde Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış, yedi kez All-NBA takımlarına seçilmişti. Trail Blazers tarihinde en çok sayı atan ve en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncu olan Lillard, aynı zamanda üç sayılık atışlarda da kulüp rekorunun sahibi. Asist kategorisinde ikinci, oynadığı maç sayısında ise üçüncü sırada yer alıyor.

Lillard, Portland formasıyla ilk 11 sezonunda takımı sekiz kez play-off'a taşıdı. Bu süreçte en dikkat çeken başarı ise 2019'daki Batı Konferansı finaline yükselmekti. Ancak Lillard, 2024-25 sezonunu 36 galibiyet – 46 mağlubiyetle tamamlayan ve 2021'den bu yana play-off'a kalamayan bir takıma geri dönüyor.

Yıldız oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Golden State Warriors gibi güçlü organizasyonlar da yer alıyordu. Ancak Lillard tercihini, NBA kariyerinin simgesi haline geldiği Portland'dan yana kullandı.