Damien Comolli: Ayrılmayı daha önce düşündüm

17.01.2020 19:16 - Güncelleme: 17.01.2020 19:16

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

"AYRILMA KARARINI DAHA ÖNCE ŞUBAT 2019'DA ALMIŞTIM"

Değerli Fenerbahçe ailesi, dün itibariyle Fenerbahçe ile kontratımı feshettim. Aslında bu kararı Şubat 2019'da vermiş ve başkana da yazılı olarak bildirmiştim. Fenerbahçe'den ayrılık kararını aslında Şubat 2019'da vermiş ve başkana da yazılı olarak bu kararımı bildirmiştim. O tarihten bu yana birkaç kez kulüpten ayrılmayı başkana teklif etmiştim ama başarılı olamadım. Ayrılma isteğimi kabul ettiği için başkana teşekkür ediyorum.

"FENERBAHÇE VE TÜRK FUTBOLU HAKKINDA UZUN VADELİ PROJELER ÜZERİNE ÇALIŞTIM"

Bu süreçte mali kısıtlarımız doğrultusunda mümkün olan en rekabetçi takımı oluşturmaya çalışırken, tamamen işimne odaklandım. Aynı zamanda hem Fenerbahçe, hem de Türk futbolunu geliştirmek amacıyla uzun vadeli projeler üzerinde çalıştım. Yeni bir yönetim ve finansal modele ihtiyaç var.

"YAKIN ZAMANDA YANILDIKLARINI GÖRECEKLER"

Hem takıma, hem de kendime yönelik haksız eleştirilere rağmen -ki, yakın zamanda yanıldıklarını görecekler. Fenerbahçe taraftarlarının inanılmaz olan tutkusuna hayran kaldım. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum.