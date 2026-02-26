İSTANBUL 8°C / 4°C
Spor

Damien Comolli: Bu yenilgi yıllarca acıtacak

Juventus CEO'su Damien Comolli, Galatasaray'a elendikleri rövanşın şokunu hâlâ atlatamadığını söyledi. İtalyan yönetici, kırmızı kart kararının sinir bozucu olduğunu belirtirken bu yenilginin yıllarca acıtacağını ifade etti.

26 Şubat 2026 Perşembe 21:26
Damien Comolli: Bu yenilgi yıllarca acıtacak
Juventus CEO'su Damien Comolli, Financial Times'ın Futbol İş Dünyası Zirvesi'nde Galatasaray ile oynadıkları rövanş maçı hakkında konuştu.

Galatasaray'a elenmeleri hakkında konuşan Comolli, "Maçı hala atlatamadım ve bunun için yıllar geçmesi gerekecek." dedi.

"KIRMIZI KART SİNİR BOZUCUYDU"

Comolli, "Inter maçında yaşananların ardından İtalyan federasyonu tarafından zaten cezalandırıldığım için, UEFA tarafından da cezalandırılmamaya çalışacağım. Ancak hakemin Kelly'yi oyundan atma kararı kesinlikle sinir bozucuydu. O hakem kariyeri boyunca sadece 10 Şampiyonlar Ligi maçı yönetmişti. Bu kadar önemli bir maçı yönetmesi nasıl mümkün olabilir, merak ediyorum. Ve inanılmaz bir kırmızı kartın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendik." ifadelerini kullandı.

"SEVDİĞİMİZ HER ŞEY VARDI"

İtalyan devinin CEO'su, "Taraftarlarımız olağanüstüydü ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular da harikaydı. İlk kez bir stadyumda takımın gol yediğinde alkışlandığını gördüm. Bu gece, futbolda sevdiğimiz her şey vardı; heyecan, hayal kırıklığı, ama aynı zamanda takımın hayatta olduğunu ve mücadeleye devam etmek istediğini gösteren bir işaret." dedi.

"YILLARCA ACITACAK"

Comolli, "Bu yenilgi yıllarca acıtacak olsa da, sezonun geri kalanında bizi ileriye götürecek olan da budur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

