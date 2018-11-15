Damien Comolli, Erwin Koeman'la devam etmek istediklerini açıkladı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımın gündemindeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY MAÇINDAN SONRAKİ GELİŞİM..."

Damien Comolli, FB TV'de katıldığı canlı yayında "Son 3 maçta iyi bir performans sergiledik. 2 galibiyet aldık, Avrupa ve Lig olmak üzere. Galatasaray beraberliğini kazanmamız gerekiyordu. Takımda bir gelişim var. Artık çok daha iyi bir performans sergiliyoruz. 3 maçta 7 puan aldık. Takımın gidişatından memnunuz. Galatasaray maçı sonraki gelişimden memnunuz." dedi.

"SON ZAMANLARDA TAKIM İÇİNDE..."

Sarı-lacivertli takımla ilgili sözlerine devam eden Fransız isim, "Önemli olan şey takımda artık devamlılık ve tutarlılık görmemizdi. Daha önce de iyi performans sergilemiştik ama devamlılığı yoktu. Bir maç iyi olabiliyorsak, diğeri kötüydü. Önemli olan bu 3 maçtaki devamlılıktı. Özgüvenin mi, iyi sonuçların mı özgüven getirdiğini tartışmak zor. Takım içinde farklı bir atmosfer gördük son zamanlarda. İnançlar, taktik disiplinleri çok farklıydı." diye konuştu.

"KOEMAN İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıklayan Comolli, "TFF kurallarının farkındayız. Kuralları iyi biliyoruz. Aksinde hareket etmemiz mümkün olmaz. Trabzonspor maçı öncesinde kararımızı vereceğiz. Erwim Koeman konusunda konuştuk, doğru kişi olduğunu söyledik. Onun performansı ve yaklaşımı çok pozitifti. Bizim devam etmesini istediğimiz isim o." dedi.

"MAÇLARDA GÜLÜMSEMİYORUM ÇÜNKÜ..."

Çok fazla gülümsememesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Comolli, "Maçlarda biraz daha gergin ve konsantre oluyorum, o anda gülmemi bekleyemezsiniz. Etrafımda kimseye bakmıyorum maça konsantre oluyorum. Beşiktaş maçı sonrası arkadaşlarım 'Çok güzel atmosfer var' dedi, ben ise 'Hatırlamıyorum' dedim. Maç esnasında sadece sahaya ve hocaya odaklanıyorum." açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR KULÜPTE BUNU YAPMADIM"

Oyuncuları alkışlamadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Comolli, "Alkışlamama sebebim şu, daha önce hiç bir kulüpte bunu yapmadım. Ben oyuncularımı ödüllendireceksem özel olarak ödüllendirmek isterim kötü oynadıysa da özel olarak ilgilenmek isterim. Farklı yerlere çekilecek bir mimikle bunu göstermektense bunu kendim yapmayı tercih ediyorum." şeklinde konuştu.

"AYEW GALATASARAY MAÇINDA ÇOK KAÇIRDI..."

Gol sevinçlerine verdiği tepkilere de değinen Comolli, "Gol sevinçleriyle ilgili ise, bazılarında deliriyorum. Vahşice sevinebiliyorum. Bazense çok gösteremiyorum. Alanya maçında çok sevindim çünkü Ayew ile konuşmamızda Galatasaray maçında çok kaçırmıştı, 'Gol atarsan sevinirim' dedim. Frey ile ilgili ise kulübe çok bağlı bir futbolcu ve karakteri çok iyi. Ayrıca bize attığı golle nefes aldırdı." ifadeleri kullandı.

"MATHIEU VALBUENA İLE KONUŞTUM..."

Son dönemde performansı yükselen Mathie Valbuena ile ilgili konuşan Comolli, "Söyleyebileceğim tek kelime inanılmazdı. Son maçlardaki etkisi ve taktik bilgisi inanılmazdı. Koeman, kendisinden defansif anlamda spesifik şeyler istemişti ve yaptı. Sabah onunla konuştum, 'Yorgun musun?' dedim. 'Her şey iyi gidiyor' dedi. Anderlecht'e attığımız ikinci golde görebilirsiniz ki artık takım için oynuyor. Golü atmak yerine attırmıştı." dedi.

"BARIŞ ALICI'YI YAKMAK İSTEMİYORUZ"

Altınordu'dan transfer edilen genç yetenek BArış Alıcı'nın durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Comolli, "Takımın hocası ben değilim, Erwin'e sormak daha doğru olur. Barış son iki maçta oyuna girmeye çok yakındı ama o an gelişen şartlar buna engel oldu. Barış'ın sezon başı geldiğinde çok istekli ve iyi performanslar gösterdiğini gördük. Kötü sonuçlarla birlikte özgüveni etkileniyor. Oyuncuyu yakmak istemiyoruz. Kötü giden sonuçlarda özgüveni etkilenecektir. Kendisi ile konuşuyorum. Ona yüzde yüz inanıyorum. Erwin Koeman, ona hak ettiği zamanı verecektir. Tüm genç oyuncularla konuşuyoruz. 3-6-12 ay içinde neler istediğimizi söylüyoruz. Ona, kendisini anlattığımızda da aramızda anlaşabiliyoruz." şeklinde konuştu.

"BERKE'NİN GELİŞİMİ GERÇEKTEN İNANILMAZ"

Altınordu'dan transfer edilen bir başka isim olan kaleci Berke Özer ile ilgili de konuşan Comolli, "Berke'nin hareketleri inanılmaz çabuk. Kendisi U19 karşılaşmasında İngiltere ile özel bir maç yapacak, bende kendisini izleyeceğim. Gelişimi gerçekten inanılmaz." açıklamasını yaptı.

"EKİCİ, ALPER, ŞENER, OĞUZ KAAN, TOLGA..."

Takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi veren Fransız isim, "Mehmet Ekici yeni bir konu değil, sahalara dönme konusunda en yakın kendisi. Milli maç arasında takıma uygun olacağını söylemiştim. Alper Potuk ve Şener Özbayraklı yakın zamanda hazır olacak. Oğuz Kaan'ın gelecek hafta rehabilitasyonu başlayacak. Tolga Ciğerci'nin de morlukların geçtiğini gördük. Optimistik bakarsak kısa zamanda takıma katılacak o da." dedi.

“DİRAR VE AATIF OCAK AYI TRANSFER DÖNEMİNİ BEKLİYOR”

Volkan Demirel hakkında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Başkan zaten konuşmuştu. Konuşmanın ardından çok fazla bir gelişme yok. Kadro dışı kalan diğer futbolcular transfer döneminin açılmasını bekliyor. Ozan'la konuştuk. Teknik ve fiziksel olarak çok yetenekli. Yeteneği var ama kariyerini nereye götürmek istediğine kendisi karar verecek.

(Sporx)