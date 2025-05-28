Damien Comolli'nin yeni adresi Juventus

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu. Fransız futbol adamı, İtalyan devi ile anlaşma sağladı.

Di Marzio'nun haberine göre Damien Comolli, Serie A ekiplerinden Juventus'un yeni CEO'su oldu. Haberde, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

Öte yandan Toulouse, 5 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Damien Comolli'nin görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞTI

52 yaşındaki Damien Comolli, Monaco ve Arsenal'de scout olarak başladığı futbol kariyerinde 2004/05 ve 2008/2010'da St.Etienne'de sportif direktörlük, 2005/08'de Tottenham'da futbol şube sorumlusu, 2010/12'de Liverpool'da sportif direktörlük, 2018/2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparak sürdürdü. Comolli, 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe'deki görevinden alınmıştı.

Comolli, 2020 yılından bu yana ise Toulouse'de başkanlık görevini yürüttü.