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Spor

Damien Comolli'nin yeni adresi Juventus

İtalyan basını, bir dönem Fenerbahçe'de görev Damien Comolli'nin Juventus'un yeni CEO'su olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi28 Mayıs 2025 Çarşamba 22:58 - Güncelleme:
Damien Comolli'nin yeni adresi Juventus
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Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin yeni adresi belli oldu. Fransız futbol adamı, İtalyan devi ile anlaşma sağladı.

Di Marzio'nun haberine göre Damien Comolli, Serie A ekiplerinden Juventus'un yeni CEO'su oldu. Haberde, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

Öte yandan Toulouse, 5 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Damien Comolli'nin görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞTI

52 yaşındaki Damien Comolli, Monaco ve Arsenal'de scout olarak başladığı futbol kariyerinde 2004/05 ve 2008/2010'da St.Etienne'de sportif direktörlük, 2005/08'de Tottenham'da futbol şube sorumlusu, 2010/12'de Liverpool'da sportif direktörlük, 2018/2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparak sürdürdü. Comolli, 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe'deki görevinden alınmıştı.

Comolli, 2020 yılından bu yana ise Toulouse'de başkanlık görevini yürüttü.

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