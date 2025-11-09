İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Damla Köse ile Mert Nalbant, dünya 3'üncüsü oldu

Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde bronz madalya kazandı.

AA9 Kasım 2025 Pazar 14:25
Damla Köse ile Mert Nalbant, dünya 3'üncüsü oldu
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 2. gününde karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmaları yapıldı.

Elemelerde 634.2 puanla 3. sırayı alan Damla-Mert ikilisi, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Damla ile Mert, 3'üncülük için karşılaştıkları İtalyan Carlotta Salafia-Danilo Dennis Sollazzo ikilisini 16-10 yendi.

Türkiye böylece dünya şampiyonası tarihinde karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ilk madalyasını aldı.

  • Milli Atıcılar
  • Bronz Madalya
  • Ateşli Silahlar Şampiyonası

Popüler Haberler
