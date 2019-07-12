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Dani Alves, kendisini isteyen takımlardan yıllık 7 milyon Euro maaş istiyor

Adı Galatasaray’la anılan, Inter’in de peşinde koştuğu Dani Alves’in istediği yıllık ücret dudak uçuklattı. Brezilyalı sağ bek 7 milyon Euro talep ediyor.

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TM Dijital Haber Merkezi

Copa Amerika turnuvasında gösterdiği performansla klasından hiçbir şey kaybetmediği görülen ve Galatasaray’ın transfer listesine girdiği iddia edilen Dani Alves’in İnter’den istediği ücret olay oldu.

İMZA PARASI + YILLIK 7 MİLYON EURO!

Linnes ve Şener Özbayraklı’yı sağ kanatta düşünen, Mariano’nun yerini Dani Alves’le dolduracağı yazılıp çizilen Galatasaray’ın yıldız futbolcuyla kesinlikle ilgilenmediği ortaya çıkarken, 36 yaşındaki futbolcunun İnter’den yıllık 7 milyon Euro istediği belirtildi. Sarı kırmızılı kulübün Alves’i istemesi halinde bu parayı Galatasaray’dan talep etmesi beklenen süper sağ bekin, en az 5 milyon Euro da imza parası isteyeceği tahmin edilirken, Fatih Terim ve ekibinin Sambacı oyuncunun durumunu bildiği için Alves’e hiç yanaşmadığı, hatta konusunu bile açmadığı ifade edildi.

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