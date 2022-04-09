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Spor

Dani Alves: Kylian Mbappe dünyanın en iyi oyuncusu

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Dani Alves, PSG'de forma giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

9 Nisan 2022 Cumartesi 00:50 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 00:50
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Barcelona'nın deneyimli yıldızı Dani Alves, Mbappe - Haaland arasında Fransız yıldızı tercih ettiğini söyledi.

İspanyol Sport'a özel röportaj veren Alves, elinde seçme şansı olsa Mbappe'yi seçtiğini söyleyerek, "Benim elimde olsa Haaland'ı transfer etmek için her şeyimi vermem, ona çok para harcamazdım. Mbappe'ye varım ama Haaland'a hayır! Önce Mbappe'yi almak için hareket ederim. Büyük bir yatırım yapacaksanız önce Mbappe için çalışırdım." diye konuştu.

Mbappe'yi mevcut oyuncular arasında dünyanın en iyisi olarak niteleyen Alves, "Şu an dünyanın en iyi oyuncusu ve tam Barça tarzında futbolcu. Bence şu an dünyada Mbappe'den daha iyi futbolcu yok." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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