Dani Alves: Tarihi bir gece yaşadık

21 Mart 2022 Pazartesi 19:43 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 19:43

Dani Alves, Barcelona'nın Real Madrid'i 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Barcelona formasıyla ligde 400. maçına çıkan Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada, Dani Alves, "Bu takımdan ve bu kulüpten zevk almalısınız. Bu zafer oyuncularımıza, çalışanlarımıza ve tüm takıma aittir. İşler iyi gittiğinde de kötü gittiğinde de Biz her zaman Barça'yız."dedi.

Rakiplerinin evinde tarihi bir gece yaşadıklarını belirten Dani Alves, "Tarihi inşa etmenin tek yolu bu. Bir kez daha rakiplerimizin evinde tarihi bir gece yaşadık. Sanırım alabileceğim en güzel hediye buydu. 400. maça kendimi adadım. Gençler bizim hikayemizin ne olduğunu bilmeli ve biz yaşlılar bunu onlara göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Misyonumuz kimliğimizi geri kazanmaktı. Ve bu sahip olduğumuz kimlik bizi zirveye taşıyacak. Barça'nın bir oyun felsefesi var, bugün böyle devam edersek şampiyonluklar ve zaferler gelecektir diye düşünüyorum. Hayal ediyoruz, hayal kurmak ücretsiz. Hepsini vermeliyiz, sonra ne olacağını göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.